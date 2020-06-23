Fedakar öğretmenler - Son Dakika

Fedakar öğretmenler

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı okullarda 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Kapsamında, Covid-19 tanısı konmuş ve Covid-19 tanısı konmuş hastalarla temaslı bulunan öğrenciler de öğretmenlerin fedakarlıklarıyla sınava girme fırsatı buldular.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı okullarda 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Kapsamında, Covid-19 tanısı konmuş ve Covid-19 tanısı konmuş hastalarla temaslı bulunan öğrenciler de öğretmenlerin fedakarlıklarıyla sınava girme fırsatı buldular.

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İhsaniye içesine bağlı beldelerde pozitif vaka teşhisi konmuş insanlarla temasa geçen öğrenciler de Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye girmek zorundaydı. Bu öğrencilerin girdiği okullarda gönüllü olarak görev alan öğretmenler ise fedakarlık örneği gösterdiler.


Eğitim Bir-Sen İhsaniye İlçe Temsilcisi Yakup Gözel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Salgın nedeniyle çok sayıda önlem alınarak düzenlenen sınavda görev yapan tüm öğretmen arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Covid-19 tanısı konan yada temaslı olan öğrenci salonlarında gönüllü olarak görev alan, Eğitim Bir-Sen İhsaniye ilçesi yönetiminde de görevli olan Samet Kulantaş ve İlker Türköz'e takdire şayan davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gönüllü görev alan arkadaşlarım; mesele eğitim, mesele çocuklarımız, mesele çocuklarımızın geleceği ise, her türlü şartlarda göreve hazır olduklarını bir kez daha gösterdiler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhsaniye, Afyon, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:23 Kaynak: İHA

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