Son Dakika Haberleri: Fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı
Son Dakika Güncel Fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı - Son Dakika

Fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı

6 saat önce

Sakarya'da bir ilkokulun müdür ve öğretmenleri, ara tatilde okullarının tadilatını yaptı.

Sakarya'da bir ilkokulun müdür ve öğretmenleri, ara tatilde okullarının tadilatını yaptı.

Pamukova ilçesindeki Fatmahanım İlkokulu müdürü ve öğretmenleri, "Besleme Dostu Okul Projesi" kapsamında, tamirat işlerini yaptıkları okulu yarın çalacak ders zili öncesinde eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Okulun müdürü Mustafa Böcek, yaptığı açıklamada, ara tatilde öğretmenlerle işe giriştiklerini ve eksiklikleri hep birlikte tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğretmenlerin fedakarca çalıştıklarını belirten Böcek, şöyle konuştu:

"Lambalardan kapı kollarına, sandalyelere, salonlara, dersliklere kadar tadilat yapıldı. Hatta öğrenci tuvaletlerinde hijyeni belirtmek için mikropları gösterir tabelalar asıldı. Potalarımız yenilendi, boyama yapıldı. Dersliklerimiz, öğrencilerimizin eğitim öğretimi için en iyi şekilde elimizden geldiğince hazırlandı. Bugün sandalye tamir etmiştim. Bahçede, dersliklerde, elektrik ve su gibi arızaları hep birlikte yapıyoruz. Okulun parasının dışarıya gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, başarıyoruz da."

Sınıf öğretmeni Fatih Kaya da okulun koşarak gelinebilecek bir yer olması için çalıştıklarını anlattı.

"Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında, okulda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını dile getiren Kaya, çocukların eğitimlerini eksiksiz almaları için ellerinden geldiğince, çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Sınıf öğretmeni Ela Türman ise öğrencilerin ara tatil dönüşünde, okulu yeni çehresiyle bulmalarını istediklerini belirterek, "Bu okulda yaşadıklarımız aslında çok farklı şeyler. Ara tatilde müdürümüzün elinde süpürge dışarıdaki yaprakları süpürüyor, bir öğretmen arkadaşımız elinde bez aynaları camlarını siliyor, biri masaları siliyor, bir kısmı panoları süslüyor. Bütün öğretmenler olarak idarecilerimiz olarak okul çalışanlarımız hep birlikte el ele verdik. Öğrencilerimiz için en iyi şekilde okulu hazırlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda şiddet olayında soruşturma genişletildi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 19:55:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]