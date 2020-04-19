Fedakar öğretmenler köydeki öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yatılı bölge okulu öğretmenleri, köylerde kalan 12'nci sınıf öğrencilerinin başarısı için çaba gösteriyor.

Karlıova Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek 12'nci sınıf öğrencilerini destek sunmak için köy köy dolaşarak ziyaret ediyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Sarıkuşak ile Kızılçubuk köylerine giden öğretmenler, öğrencilere deneme sınavı kitapçığı dağıttı.

Sosyal mesafe kuralından dolayı evlere girmeyen öğretmenler, velilerinin gözetiminde evde sınav gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Medine Nur Doğan, öğretmenlerinin zorlu günde kendilerinin başarısı için fedakarlık gösterdiğini belirterek, "İyi ki onlar var, öğretmenlerime teşekkür ederim." dedi.

Şevin Kaygül de "Bizleri düşünerek buraya kadar gelen öğretmenlerimizin ne kadar fedakar ve iyi bir eğitimci oldukları ortada. Böyle günlerde bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kızının deneme sınavında gözetmen olan anne Hatice Kaygül, "Öğretmenler çocuklarımız için Karlıova'dan buraya geldiler. Ayrıca kızıma deneme sınavı yaptırmak için kitapçık verdiler. Ben de öğretmenleri başlarında olmadığı için sınavda gözetmen oldum. Böyle fedakar öğretmenlerin sayesinde kızımın başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin başarısı bizim mutluluğumuz olacak"

Okul müdürü Fazıl Dilsiz, 16 köyde öğrencilerinin bulunduğunu söyledi.

"Öğrencilerimizi bu zor dönemde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz." diyen Dilsiz, şunları kaydetti:

"Köyleri dolaşarak tek tek öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı, ölçme ve değerlendirme merkezinin hazırladığı örnek soruları veriyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim mutluluğumuz olacak. Deneme sınavı yaptırıyoruz ve bu süreçte ailelerini gözetmen yaparak değerlendirme yapıyoruz.

Ayrıca, düzenli şekilde öğretmenlerimiz öğrencileriyle iletişim halinde olup günlük ödev veriyor."