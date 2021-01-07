Son dakika haberleri | Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu

07.01.2021 11:23

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gönüllü 24 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere kendi imkanlarıyla okul kütüphanesindeki kitapları ulaştırıyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gönüllü 24 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere kendi imkanlarıyla okul kütüphanesindeki kitapları ulaştırıyor.

Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 24 öğretmen, özellikle kırsalda yaşayan öğrencilerin okul kütüphanesinden mahrum kalmaması için çalışma başlattı.

Kendi araçlarına yükledikleri kitapları öğrencilerin evlerine kadar götüren öğretmenler, çocuklarda kitap okuma alışkanlığı oluşması için çaba sarf ediyor.

Evlerinde ziyaret edilen öğrencilere belirledikleri kitapları veren öğretmenler, 1 hafta sonra tekrar öğrencilerin yanına giderek kitabı değiştiriyor.

"Öğretmenlik bir gönül mesleği"

Çalışmada yer alan öğretmenlerden Hatice Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere katkı sağlamak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Okuma alışkanlığının, eğitimin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik bir gönül mesleği. Biz de bu işi gönüllü yapıyoruz. Öğretmenler olarak bir araya gelerek yaptığımız değerlendirmede okuma oranlarının düşmeye başladığını hissettik. Okulumuzda bulunan kütüphanedeki kitapları alarak gezici kütüphane olalım, hangi köyde ne kadar öğrencimiz varsa analiz edelim, öğrencilerimize kitaplarını verip takiplerini yapalım diye düşündük."

Öğretmen Murat Çiçek de salgın sürecinin hayatın her alanına etki ettiğini belirterek "Öğrenciler madem bize gelemiyor, biz onlara gidelim diye düşündük. Bize destek olan öğretmen arkadaşlarıma, idareci ve yöneticilerimize teşekkür ederim." dedi.

"Kırsal bölgedeki öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık"

Okul Müdürü Murat Karan ise ulaşılan öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin büyük mutluluk olduğunu belirterek "Kırsal bölgedeki öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. On-line ortamda öğrencilerimizle iletişim halindeydik ancak fiziksel olarak da görmek istedik. Öğretmen arkadaşlarımızla kendi imkan ve gönüllülük esaslarına dayanarak kütüphaneyi öğrencilerin ayağına götürdük. İnternet paketleri olmayan veya biten öğrencilere de kendi aramızda topladığımız paralarla katkı sağladık." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Erek ise öğretmenlerin çok anlamlı bir çalışma yaptığını anlatarak "Okul kütüphanesini öğrencilerimizin ayaklarına götürdük ayrıca kendilerine çalışma kağıtları, maske, el dezenfektanı ve bazı hediyeler verdik. Bu çalışmada yer alıp fedakarlık gösteren öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hüseyin Manga da kitap okumayı çok sevdiğini belirterek öğretmenleri sayesinde kitap eksiği yaşamadığını dile getirdi.

Şükrü Karaşahin ise öğretmenlerinin evine kadar kitap getirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak kitap okumayı ihmal etmediğini söyledi.

Dağdeviren köyünde yaşayan velilerden Efendi Karaşahin de "Çocuğumun evde kitabı yoktu. Şimdi ise evde kitap okuyarak zaman geçirecek. Geçen hafta da bizi çağırıp okulda tablet de verdiler. Çocuğumun eğitimden geri kalmaması için katkı sağlayan herkese ve buraya kadar gelen öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika


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