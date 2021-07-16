Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları sıvadı - Son Dakika

Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan Hamidiye Ortaokulu Müdürü Nevzat Çakar ile Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan ve okulda görevli yardımcı personel okulun fiziki şartlarının daha iyi olabilmesi için önce sınıf duvarlarını boyadılar şimdi de sıraların temizliğini yapıp üzerlerini zımparalayarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyor.

Afyonkarahisar Mecidiye Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Ortaokulu yeni yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Birçok noktasında tadilattan geçen okul, geçtiğimiz yıla oranla büyük bir değişime girerken bu değişimde en büyük faktör Okul Müdürü Nevzat Çakar oldu. Çakar ile Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan, çalışma önlüklerini giyerek, okulun duvarlarının boyanmasında ve sıralarının zımparalanıp yenilenmesinde ustalarla birlikte gece, gündüz çalışarak okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

"Okulumuz pırıl pırıl oldu"

Çakar yaptığı açıklamada, aktif eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okulda hummalı bir tadilat çalışmasına başladıklarını söyledi. Çakar açıklamasına şöyle devam etti:

"Okulumuzda eğitim öğretimin sona ermesinin ardından hummalı bir çalışmaya başladık. Okulumuzda bulunan sıraların bakımını öğretmen arkadaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte yapmaya başladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve hayırseverlerin katkısıyla okulumuzun duvarlarının boyasını da yeniledik. Okulumuz şimdi baştan aşağı yenilendi. Şimdi okulumuz pırıl pırıl oldu. Ben kolej havasında olan okulumuzu herkesin gelip görmesini istiyorum."

"Öğrencilerimiz için kolları sıvadık"

Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan da, öğrencilere fiziki anlamda daha güzel bir ortam sunabilmek adına kollarını sıvadıklarını belirterek, "Okulumuzda Eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için fiziki ortamların düzenlenmesi gerekiyor. 2 Temmuz aktif eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla okul idaresi olarak kolları sıvadık. Fiziki ortamların düzeltilmesi çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda okulumuzun boyasını ve sıraların temizlik çalışmalarını başlattık. İstiyoruz ki, öğrencilerimize sağlıklı fiziki bir ortam sunabilelim" dedi. - AFYONKARAHİSAR