Son Dakika Haberleri: Fedakar öğretmenler okulu boyayıp tatile çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Fedakar öğretmenler okulu boyayıp tatile çıktı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 12 öğretmen, görev yaptıkları okulun duvarlarını ve bahçedeki bankları boyayıp süsledikten sonra tatile çıktı.

Fedakar öğretmenler okulu boyayıp tatile çıktı, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 12 öğretmen, görev yaptıkları okulun duvarlarını ve bahçedeki bankları boyayıp süsledikten sonra tatile çıktı.
İlçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Özkavak İlkokulunda görevli öğretmenler, seminer sürecinin ardından 9 derslikli okulun duvarlarını çiçek ve çizgi film karakterleriyle süsledi.
Bahçedeki bankları da boyayan öğretmenler, okulu yeni eğitim yılına hazır hale getirdikten sonra tatile çıktı.
Okul Müdürü Mehmet Öner, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin her yıl okulun eksiklerini gidermek için seferber olduğunu söyledi.
Öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim almasını amaçladıklarını ifade eden Öner, çalışmaların ardından okul binası ve sınıfların estetik bir görünüme kavuştuğunu aktardı.
Okulun eğitim yılına hazır olması için öğretmenlerle tüm çabayı gösterdiklerini aktaran Öner, köylülerin de yapılan çalışmaları görünce sevindiğini ve öğretmenleri takdir ettiğini dile getirdi.
Sınıf öğretmeni Filiz Vural da çocuklara daha iyi ortamlarda eğitim vermek için öğretmen arkadaşlarıyla yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.
Okulun daha güzel bir görünüme kavuşması için öğretmen arkadaşlarıyla çalışma yaptıklarını anlatan Vural, şunları kaydetti:
"Öğretmenlik sadece ders anlatmak demek değil. Çocukların yüreğine dokunmak, onları anlayabilmek gerekiyor. Öğrencilik yıllarımızda okullarda sınırlı imkanlarla eğitim ve öğretim gerçekleştiriliyordu. Aynı durumları bu çocukların yaşamasını istemedik. Bunun için kolları sıvadık, kendi imkanlarımızla okulu boyamaya çalıştık. Öğrencilerin yüzlerindeki o tebessümü görmek bile yetiyor. Elimizden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz."
Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal Yaşam Parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Son Dakika! İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fedakar öğretmenler okulu boyayıp tatile çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]