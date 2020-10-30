Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor - Son Dakika

Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor

30.10.2020 10:09

Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor Van'ın Başkale ilçesindeki gönüllü öğretmenler, görev yaptıkları Yunus Emre Ortaokulunu boyayıp sıralarını onardı.

Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesindeki gönüllü öğretmenler, görev yaptıkları Yunus Emre Ortaokulunu boyayıp sıralarını onardı. Tadilat ve boya masraflarını kendileri karşılayan fedakar eğitimciler, okulu öğrencileri için hazır hale getirdi.

İlçenin Yeni Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulunda görevli öğretmenler, okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için birer inşaat ustası gibi işe koyuldu. Eksiklikleri bulunan okulları için malzeme temin eden gönüllü öğretmenler, ellerine fırça alıp okulun duvarlarını boyadı, sıraların tadilatını ve zımparasını yaparak tüm sınıfları öğrencileri için yeni eğitim öğretime hazırladı.

Öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim almasını sağlamak için elbirliğiyle çalışan fedakar öğretmenler, okulun tamamını elden geçirerek bahçedeki basketbol potaları ve voleybol direklerini boyayarak oyun alanları oluşturdu. Pandemi sürecini fırsata çevirerek yüz yüze eğitim hizmeti verecekleri sınıfları öğrencileri için hazırlayan öğretmenler, fedakarlıklarıyla takdir topladı.

"Öğretmenlik kutsal bir meslektir"

Okulda 3 yıldır Sosyal Bilgiler Öretmeni olan Ümit Karaman, öğretmen arkadaşlarıyla beraber okulun eksikliklerini tamamladıklarını dile getirdi. Okullarını elbirliğiyle eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini belirten Karaman, "Sıralarımızı zımparaladık. Macunlarını çektik boyadık. İlk fırsatta okulumuzu boyadık. Tadilat çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü biz öğretmenliğe aşık insanlarız. Peygamberlik mesleğidir. Ulu önderimiz Atatürk'ün dediği gibi yeni nesil bizim sırtımızda yükselecek" dedi.

İngilizce Öğretmeni Özlem Yıldırımdan da, pandemi nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları öğrencileri için kolları sıvadıklarını ifade etti. Okulun onarımı için gönüllü olduklarını belirten Yıldırımdan, "Okulumuzu boyadık. Sıralarımızı zımparaladık. Sadece erkek öğretmenler değil biz de kadın öğretmenler olarak bu işe el attık. Keşke bu yıl böyle olmasaydı. Biz pandemi sürecini lehimize çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Sinan Doğan ise okuldaki boya, zımpara işlerini hallettiklerini söyleyerek, "Çok da güzel oldu. Sonucuna baktığımız zaman iyi ki de yapmışız diyoruz. Okulumuzdaki boya badana işlerinden sonra diğer eksik kalan işleri de yapacağız. Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile verdiğimiz derslerden kalan zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu da bizi motive ediyor. Öğretmen arkadaşlarımızın desteği ile bu çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor
Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor

Başkale, İnşaat, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fedakar öğretmenler okulu eğitime hazırlıyor - Son Dakika

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