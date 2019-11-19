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Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi

6 saat önce

Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir araya gelerek okulun sınıf kapılarını boyadı.

Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi, System.String[]

Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir araya gelerek okulun sınıf kapılarını boyadı.


Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir haftalık tatilde seminer sonrası okul sınıf kapılarını el birliği ile boyama çalışmaları yaptı. Öğretmenler, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı sınıflarda eğitim görmesi için öğretmenlerin okul içinde yıpranan bütün sınıf kapılarını tadilat yapıp boyadıklarını belirterek, çalışmanın ardından sınıfların güzel bir görünüme kavuştuğunu, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu ifade etti. - ISPARTA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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