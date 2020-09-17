Fedakar öğretmenler pandemide de boş durmadı - Son Dakika

Fedakar öğretmenler pandemide de boş durmadı

2 bin metreye yakın boru döşeyip, 12 bin metrekarelik okul bahçesini yeşillendirdiler

ERZURUM - Erzurum'da lise de görevli öğretmenler, Pandemi sürecini fırsata çevirerek okul bahçesini ve tesisatını yeniledi. Fedakar öğretmenler 2 bin metreye yakın su borusu döşeyip, 12 bin metrekarelik okul bahçesini yeşillendirdiler.

Erzurum'un Dadaşkent ilçesinde bulunan Erzurum Spor Lisesinde Pansiyon Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitim Öğretmeni olan Erdal Emeç, pandemi sürecini fırsata çevirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar kapatılınca boş zamanlarının olduğunu fark eden Emeç ve meslektaşları, görev yaptıkları okulun bahçesini yenilemeye karar verdi. Maliyeti yüksek olduğu için durumu Büyükşehir Belediyesine ve bağlı kurumlara aktaran fedakar öğretmenler, kurumlardan destek alınca çalışmalara başladı.

Okulda bulunan spor salonlarının yetersiz olmasından dolayı fedakar öğretmenler, öğrencilerin 12 bin metrekarelik okul bahçesinin bir bölümünü futbol sahası ve çok amaçlı kullanması için çimlendirdi. 24 derslik 500 öğrenci kapasiteli Erzurum Spor Lisesi'nin 6 aylık çalışmalar sonucunda önceki halinden bambaşka bir yere dönüşen okul bahçesinde öğrenciler sportif derslerini rahatlıkla işleyebilecek.

Pansiyon Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitim Öğretmeni Erdal Emeç, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde Mart ayı ortalarında okullarımız tedbir amaçlı kapatıldı. Bizde bu arada fark ettik ki hayatımızda şimdiye kadar görmediğimiz kadar boş bir zamana ulaştık. Bizde bu boş vakitlerde okuldaki bazı öğretmen arkadaşlarımızla okul bahçesini yenileme kararı aldık. Düzenlemelere okulun su tesisatı ve çimlik yeşil alanlardan başladık. Parça parça düzenlerken hepsini birleştirdik ve genel bir çalışma yaptık. Bu 6 aylık bir süreçte gerçekleşti. Okul müdürümüz ve okuldaki bazı öğretmen arkadaşlarımızla bu süreci başlattık. Çok fazla maliyet gerektiren bir iş bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızdan destek istedik. Büyükşehir Belediyemiz ve belediyeye bağlı kurumlar bize çok yardımcı oldu" diye konuştu.

"Okulumuzda ki dersleri yeni bahçemizde rahatlıkla yapabileceğiz"

Okulun arkasında ilk olarak bostan yaptıklarını ifade eden Pansiyon Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitim Öğretmeni olan Erdal Emeç, "Su sistemimiz yeterli değildi. Okulumuzun bahçesi yaklaşık 12 bin metre kare alanı kapsıyor. 3 aylık bir süreçte okulun yarısını tamamladık. Sulama sistemi bittikten sonra iki tane spor salonumuz yetersiz olduğu için çim saha yapma kararı aldık. Sulama sistemi yeterli hale geldiği için hazır çimlerimizi alana kolayca serdik ve sulama işlemleri yaptık. Okulumuzda ki sportif derslerin hepsini burada rahatlıkla yapabileceğiz. Tüm bu çalışmalarımız birkaç dokunuş ile bugün sonlanacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmene ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. En çok emeği geçen müdürümüz ve diğer öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.