Son Dakika Haberleri: Fedakar öğretmenler Şırnaklı gençleri üniversiteyle buluşturuyor (1)
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Fedakar öğretmenler Şırnaklı gençleri üniversiteyle buluşturuyor (1)

1 saat önce

İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako'daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen 7 öğrenci arasına girmeyi başardı.

İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako'daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen 7 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Fedakar öğretmenler Şırnaklı gençleri üniversiteyle buluşturuyor (1)

İzmir, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:59 Kaynak: AA
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