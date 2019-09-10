Fedakar öğretmenler Şırnaklı gençleri üniversiteyle buluşturuyor (1)
1 saat önce
İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako'daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen 7 öğrenci arasına girmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:59 Kaynak: AA
İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako'daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen 7 öğrenci arasına girmeyi başardı.
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