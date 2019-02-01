Son Dakika Haberleri: Fedakar Öğretmenler Tatil Yapmayıp, Zamanlarını Öğrencilere Ayırdılar

Fedakar Öğretmenler Tatil Yapmayıp, Zamanlarını Öğrencilere Ayırdılar

40 dakika önce

Fedakar öğretmenler tatil yapmayıp, zamanlarını öğrencilere ayırdılarVAN - Van'ın Erciş ilçesindeki fen lisesinde görev yapan öğretmenler, sömestr tatilinde kendilerine ve ailelerine ayıracakları zamanı öğrencilerine ayırdı.

Fedakar Öğretmenler Tatil Yapmayıp, Zamanlarını Öğrencilere Ayırdılar, System.String[]
Fedakar öğretmenler tatil yapmayıp, zamanlarını öğrencilere ayırdılar

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki fen lisesinde görev yapan öğretmenler, sömestr tatilinde kendilerine ve ailelerine ayıracakları zamanı öğrencilerine ayırdı.
Erciş Fen Lisesinin yönetici ve fedakar öğretmenleri, tatil yerine zamanlarını öğrencileriyle geçirdi. 12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmaları için sömestr tatilinden feragat eden ve okulda ders programı düzenleyen öğretmenlerin bu anlamlı davranışı ise öğrencileri oldukça sevindirdi. Günün büyük bir bölümünü okul ve pansiyonda geçiren 65 son öğrencisi, öğretmenleri tarafından eksik konularda bilgilendirildiler.
Fizik, kimya, biyoloji, türkçe, matematik ve geometri derslerinde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin yaptığı fedakarlığı asla unutmayacaklarını belirterek, iyi bir eğitimle arzu ettikleri üniversitelere yerleşeceklerini ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Van, Erciş, Yerel
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