Fedakar sağlık çalışanları, Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy köy gezerek aşılama yapıyor - Son Dakika

Fedakar sağlık çalışanları, Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy köy gezerek aşılama yapıyor

27.04.2021 11:01
Fedakar sağlık çalışanları, Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy köy gezerek aşılama yapıyor, System.String[]

Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan ekipler, bölgenin zorlu coğrafyasında kilometrelerce yol katederek vatandaşlara ulaşıyor.

Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan ekipler, bölgenin zorlu coğrafyasında kilometrelerce yol katederek vatandaşlara ulaşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde sırası gelen kent sakinlerine aşı yapmak için adreslerine giden doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra köylerde de aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ramazanda da çalışmaları aksatmadan yürüten Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşılama ekipleri, mesainin başlamasıyla yola koyularak aşıya ulaşmakta zorlanan kişileri, yatalak hastaları, 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanları evlerinde ziyaret ediyor.

Bitlis'in dağlık ve engebeli coğrafyasında köylülere ulaşmak için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri, tüm zorluklara rağmen insanların hem aşılarını yapıyor hem de sağlık kontrolünden geçirerek hayır dualarını alıyor.

"Ramazanda da hız kesmeden devam ediyoruz"

Aşı ekibinde görevli Dr. Oğuzhan Otlu, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak ramazanda da aşılamaya hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kapı kapı dolaşıp samimiyet ve özveriyle insanların aşılarını yaptıklarını, bazı hastaların kontrollerini gerçekleştirdiklerini anlatan Otlu, şöyle konuştu:

"Milletimize bu hizmeti sunarken en büyük motivasyonumuz, mesleğimize olan saygımız ve bağlılığımızdır. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız 182 ya da MHRS'den randevu alarak ister aile hekimliğinde isterse hastanelerimizde kolaylıkla aşı olabilirler. Ramazan dolayısıyla iftardan sonra aşı olmak isteyenler gece 24.00'e kadar hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabilirler. Biliyoruz ki aşı koronavirüse karşı en önemli gücümüz. Aşılama sırası gelen tüm vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak bu zorlu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."

Aşı ekibinde görevli hemşirelerden Pınar Küçükçayır ise Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak köylerde yürüttükleri aşılama konusunda muhtarlardan yardım aldıklarını belirtti.

Vatandaşları aşılayabilmek için köy köy, ev ev dolaştıklarını aktaran Küçükçayır, "Hastalığın sona ermesindeki en büyük umudumuz aşı, ve en son kişi kalana kadar en ücra köylere bu umudumuzu taşımaya devam edeceğiz. Ramazan olsa da zorluk çeksek de sağlık hizmetini vatandaşımıza götürmeyi sürdüreceğiz. Aşı olduktan sonra vatandaşlarımızın maske takmalarını ve sosyal mesafeye uymalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatvan'ın Topraklı ve Kaynarca köylerinde aşıları yapılan vatandaşlar da sağlık ekiplerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Hisarcık, Ramazan, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fedakar sağlık çalışanları, Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy köy gezerek aşılama yapıyor - Son Dakika


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