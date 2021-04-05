'Fedakâr Sağlık Çalışanları' yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu; "Sağlık çalışanlarımız adına düzenlediğimiz yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Zorlu süreçte kahraman sağlık çalışanlarımızın bizlerin sağlığı ve hayatı için yaptıkları fedakârlıklar elbette ki unutulmaz. Yarışmalar sonucunda katılım belgelerini teslim ettiğimiz gençlerimize başarılar diliyor hak ederek aldıkları hediyelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

'Fedakâr Sağlık Çalışanları' konulu resim yapma yarışmasında derece giren öğrenciler, böylesi anlamlı bir yarışma düzenleyen Osmaniye Belediyesi'ne ve bizlerin bu mutluluğu yaşamasını sağlayan Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ediyoruz dediler.