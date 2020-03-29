Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de organik yumurta üreticisinden - Son Dakika
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Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de organik yumurta üreticisinden

15 dakika önce

Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına destek amaçlı 5 bin yumurta dağıttı.

Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına destek amaçlı 5 bin yumurta dağıttı.

Aziziye ilçesi Adaçay Mahallesi'nde yaşayan ve 7 yıl önce mahallesindeki 210 metrekarelik alanda kurduğu çadırda organik yumurta üretimi yapan Özhan Ceylan, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren salgına karşı canları pahasına çalışan sağlık personeline destek için Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileriyle görüştü.

Ceylan, görüşmelerin ardından kümeste ürettiği organik yumurtaları, aracıyla götürerek söz konusu hastanelerin yetkililerine teslim etti.

Bu hastanelere yaklaşık 167 koli yumurta bırakan Ceylan, Kovid-19 ile mücadele sürecinde kentin Yoncalık Caddesi'ndeki satış noktasına gelerek sağlık personeli kartını gösterenlere de ürettiği yumurtaları maliyetine verecek.

Hastane yetkilileri de Ceylan'a desteklerinden dolayı sağlık çalışanları adına teşekkür etti.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Kovid-19 ile zor bir süreçten geçtiğini belirterek, millet olarak bu işin üstesinden hep beraber geleceklerini söyledi.

"Tüm sağlık personeline canı gönülden teşekkür ediyoruz"

Sağlık personelinin bu zor süreçte fedakarca çalıştığını ifade eden Ceylan, "Canı pahasına, çocuklarından ve ailelerinden ayrı kalarak çalışan tüm sağlık personeline canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarını alkışlamanın dışında başka ne yapabiliriz diye düşündük ve onlara küçük esnaf da olsak moral ve destek mahiyetinde organik yumurta hediye etmek istedik." dedi.

Ceylan, sağlık çalışanlarının bu fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirerek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 7 gün 24 saat yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çalışan başta hekim ve sağlık personeline minnet borçlu olduklarını aktardı.

Esnaf olarak sağlık personelini desteklemeye her zaman hazır olduklarını anlatan Ceylan, sağlık personeli kimlik kartını gösterenlere de yumurta ve süt ürünlerini maliyetine satacaklarını ifade etti.

Ceylan, sağlık çalışanlarının haklarının ödenmeyeceğini vurgulayarak, "Yumurtalarımız analizli ve yemleri özenle seçilir, kalorisi ise yüksektir. Sağlık personeline yumurtaları vermemizin sebebi zinde kalmaları içindir. Sağlık personelimiz ve güvenlik güçlerimiz ile yetkililer bizler için gece gündüz demeden çalışıyor ve görevlerinin başında. Bizler de vatandaş olarak evde kalmalıyız, evde kal Türkiyem." diye konuştu.

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Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de organik yumurta üreticisinden

Çin Halk Cumhuriyeti, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:01 Kaynak: AA

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