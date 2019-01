Fedakar Sağlık Personeline Teşekkür Belgesi

İl Sağlık Müdürlüğünce, geçen yıl Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çıkan ve 7 kişinin dumandan etkilendiği yangında fedakarca görev yapan 6 sağlık personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde 20 Ekim 2018'de çıkan ve biri hasta 7 kişinin dumandan etkilendiği yangının söndürülmesinde görev yapan 6 sağlık personeli, İl Sağlık Müdürlüğünce teşekkür belgesine layık görüldü.



İl müdürlüğünde düzenlenen törenle sağlık personeline teşekkür belgeleri verildi.



İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl gece saatlerinde çıkan yangının büyümeden söndürülmesinin olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçtiğini söyledi.



Yangına hastane personelince zamanında müdahale edildiğini anlatan Oruç, "Yangın tüm hastaneye yayılmadan, hastalarımıza ve çalışanlarımıza zarar vermeden hastanemizi kurtarmış olduk. Bugün de canla başla görev alan, kendi evleri gibi yangını söndürmek için canla başla çalışan arkadaşlarımıza teşekkür belgesi verdik." dedi.



Oruç, sağlık personelinin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın tekdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Personelimizden 4-5'i yangına müdahale ederken solunum sıkıntısı yaşamıştı. Onları hastanede ziyaret ettim. Hatta bir personelimiz solunumu çok sıkıntılı olmasına rağmen, 'Beni bırakın, tekrar yangına müdahale edeceğim.' diyordu. Personelimizin en zor anda bile iş yerlerini, hastalarını kendilerinden ön planda tutması gerçekten duygulandıran bir şey." ifadesini kullandı.



Oruç, sağlık personelinin her zaman fedakarca çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Sağlık personeli, yangın olayında da gördüğümüz gibi canla başla çalışarak, canlarını ortaya koyarak müdahale etmişlerdir. Sağlık çalışanları her zaman hastalarını kendilerinden ön planda tutar. Hastalara uzanan şifa eli olan sağlık çalışanlarımıza şiddetin olmasını istemiyoruz. Bu kadar cansiparane çalışan sağlık personelimize daha empatiyle yaklaşılmasını, daha anlayışlı olunmasını, yaptıkları bu kadar iyi şeylerin görülmesini bekliyoruz. Şiddet kelimesini duymak istemiyoruz."



Tedaviyi yarım bırakıp görevinin başına dönmüş



Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve tedavisi sürerken kendi isteğiyle yeniden hastaneye dönen acil serviste görevli Resul Tekke, fark etmeleri üzerine mesai arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiklerini dile getirdi.



Bu sırada dumandan etkilendiğine işaret eden Tekke, "Bayılacak derecede olduğum için kendimi koridora attım. Beni Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüler. Yarım saat, 45 dakikalık tedavi sürecinden sonra beni çıkarmak istemediler ama kendi isteğimle hastanemize gitmek istedim. Gittiğimde itfaiye ve 112 ekipleri gelmişti. Hastalar ise diğer servislere tahliye edilmişti. Ben de çalıştığım birime döndüm." diye konuştu.



Yangından kısa süre önce tatbikat yaptıklarına dikkati çeken Tekke, aldıkları eğitim ile yangının büyümeden söndürüldüğünü, hastaların yara almadan tahliye edildiğini vurguladı.



Hemşire Çiğdem Zengin de yangın alarmıyla hızlı şekilde tüm personelin hastaların tahliye edilmesine yöneldiğini belirterek, "Organize olarak hep birlikte hızlıca hastalarımızı güvenli alana aldık. Sonra olanca gücümüzle yangını söndürmeye çalıştık. Yangın söndürüldükten sonra hastalarımızı tekrar servislerine aldık." dedi.



Hemşire Dilek Baş da tüm personelin yangını söndürmek için seferber olduğunu, itfaiyeci gibi çalıştıklarını kaydetti.



Öte yandan yangın anının yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde hastane personelinin yangına müdahale etmesi ile hastaların tahliyesi görülüyor.

