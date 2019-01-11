Son Dakika Haberleri: Fedakar Sağlıkçı

Fedakar Sağlıkçı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yatağa bağımlı bir hastayı merdivenlerden indirdiği esnada dengesini kaybederek yere düşen ekip arkadaşının bıraktığı hastayı tutmak isteyen sağlık çalışanı ayağını kırdı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yatağa bağımlı bir hastayı merdivenlerden indirdiği esnada dengesini kaybederek yere düşen ekip arkadaşının bıraktığı hastayı tutmak isteyen sağlık çalışanı ayağını kırdı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta Devlet Hastanesi Hasta Nakil Biriminde çalışan sağlık görevlisi Fatih Aymelek ve ekip arkadaşları, Girne Mahallesi'nde ikamet eden 81 yaşındaki Keziban D.'yi evinden almaya gitti. Yaşlı kadını branda sedyeyle ikametin merdivenlerinden indirmeye çalışan sağlık çalışanlarından biri ayağı kayarak yere düştü. Sağlık görevlisinin düşmesi ile yaşlı kadının merdivenden yuvarlanacağını anlayan Fatih Aymelek kendisini branda sedyenin önüne atarak yaşlı kadının düşmesini engelledi. Yaptığı ani hamle ile ayağını kıran Fatih Aymelek, daha sonra Kahta Devlet Hastanesine getirilerek tedavi edildi. Aymelek'in sayesinde düşmekten kurtulan kadın ise tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

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