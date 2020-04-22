Fedakar sağlıkçılar, çocuklarının doğum gününü

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsle mücadele kapsamında ön planda yer alan sağlık çalışanlarından Öngören çifti, tedbir amaçlı dede ve ninesinin yanına gönderdikleri 10 yaşına giren çocuklarının doğum gününü görüntülü arama yaparak kutlamak zorunda kaldı.



Korona virüsle mücadele kapsamında ön planda yer alan sağlık görevlileri, kendi ailelerini ihmal etmek zorunda kalarak önemli bir fedakarlık yapıyor. Tedbir amaçlı isteğe bağlı sağlık çalışanlarının yurda yerleştirildiği Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinde görevli Sağlık Memuru Yalçın ile Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Teknikeri Hilal Öngören çifti, sosyal izolasyondan dolayı çocukları Burak Eymen'i köye gönderdi. Merkeze bağlı Kavaktepe köyünde oturan dede Hilmi ve Babaanne Filiz Öngören'in yanında kalan Burak Eymen'i 15 gündür göremeyen çift, çocuklarının doğum gününü görüntülü arama yaparak kutladı. Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Ekibinden arkadaşlarının gönderdiği pasta ile çocuklarının doğum gününü kutlayan çift bu sayede özlem de giderdi.



Sosyal izolasyon için çocuklarını köye bıraktılar



UMKE Sorumlusu olarak görev yapan Sağlık Memuru Yalçın Öngören, "Salgından dolayı eşim ve ben görev yapmaktayız. Nöbet sistemi çalıştığımızdan dolayı izolasyonu sağlamak amacıyla çocuğumuzu 65 yaş üstü olan anne ve babamızın yanına bıraktık. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bizlere güzel bir sürpriz hazırladılar. Valiliğimiz ve Vefa Destek Hizmet grubunun destekleri ile çocuğumuzun doğum gününü kutlamamızı sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.



"Çok mutlu oldum"



10 yaşına giren Burak Eymen ise, "Dedem beni çağırdı. Geldim telefonda annem ve babamla konuştum. Konuşurken pastam geldi çok mutlu oldum. Bir daha ki doğum günümde inşallah hep beraber kutlayacağız" ifadelerini kullandı.



Hastalık nedeni ile evden çıkmadıklarını aktaran Dede Hilmi Öngören de, "Artık dışarı çıkmıyoruz. Torunum yanıma geldi. Onunla birlikte günümüzü geçiriyoruz. Gelin ve oğlan sağlık memuru onlar izin alıp gelemediler. Torunumu yanıma gönderdiler bende torunum ile birlikte hastalıktan dolayı burada kalıyoruz. Bugün bize bir sürpriz yaptılar. Torunumun doğum günüymüş benim hiç haberim yoktu. Aniden arkadaşlar sürpriz yaptı. Çok mutlu olduk" diyerek yaşadıklarını anlattı. - ELAZIĞ