Fedakar sağlıkçılara minnetini pirinçten yaptığı maskeyle anlattı - Son Dakika

Bursa'da, metal üzerine faaliyette bulunan atölyenin sahibi Rıdvan Sevim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına olan minnettarlığını anlatmak için pirinçten tıbbi maske yaptı.

Daha önce birçok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yaptığı metal heykellerle yer alan Sevim, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında Türk sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarca mücadelenin hatırlanması için harekete geçti. Birebir boyuttaki pirinç tıbbi maskeyi 5 günlük çalışma sonucunda tamamlayan Sevim, maskeyi gecelerini gündüzlerine katarak mesai yapan sağlık çalışanlarının fedakarlığına minnetinin simgesi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi.

" Türkiye'nin bu mücadeleden alnının akıyla çıkacağından şüphem yok"

Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanı Koca'nın öncülüğündeki sağlık çalışanlarının salgınla adeta canla başla savaştığını söyledi. Türkiye'deki ilk vakanın açıkladığın günü unutamayacağını ifade eden Sevim, şöyle konuştu:

"Önlem almak için Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanımızın gecesini gündüzüne katıp yaptığı çalışmalar, ülkemizin her kesimindeki vatandaşımız tarafından takdirle karşılanıyor. Takdire şayan çalışmaları diğer ülkeler tarafından bile alkışlanıyor. Adını her zaman tarihe altın harflerle yazdıran, kahramanlıkları dilden dile dolaşan Türkiye'nin, bu mücadeleden de alnının akıyla çıkacağından şüphem yok."

"Maske, Kovid-19 sürecinin simgesi oldu"

Sevim, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun Kovid-19'dan korunmak için gerekli 14 kuralı hemen her gün vatandaşlara hatırlattığını aktararak söz konusu kurallardan birini de maske kullanımı olduğuna dikkati çekti. Maskenin Kovid-19 sürecinde adeta simge haline geldiğini ifade eden Sevim, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımızın Kovid-19 mücadelesinde gösterdiği fedakarlığa duyduğum minnettarlık için elimden geldiğince pirinçten yapılmış bu maskeyi hazırladım. Bu ülke zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın yaptıklarını unutmayacak. Bu maskeyi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya gönderdim. Eğer kabul ederse mutluluk duyacağım."