Son Dakika Haberleri: Fedakarlığın bedeli ağır oldu
Son Dakika Spor Fedakarlığın bedeli ağır oldu - Son Dakika Spor

Fedakarlığın bedeli ağır oldu

8 saat önce

Ardından Çekya ve İngiltere maçları için Kosova Milli Takımı kadrosuna katılan yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde dönmeden mütevellit ödem olduğu, bu durumda dört günde iki maç oynamasının uygun olmadığı görüldü.

Fedakarlığın bedeli ağır oldu, System.String[]

Ardından Çekya ve İngiltere maçları için Kosova Milli Takımı kadrosuna katılan yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde dönmeden mütevellit ödem olduğu, bu durumda dört günde iki maç oynamasının uygun olmadığı görüldü.


Garry Rodrigues gibi olursa...


İstanbul'a dönen Muriqi'in tedavisine Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından bugün başlanacak. Bu sezon fiyatının 20 milyon Euro'ya tırmandığı konuşulan Vedat Muriqi için Euro 2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere maçları büyük önem  taşımaktaydı. Bu maçlarda iyi oynayıp golle buluşması halinde tecrübeli oyuncunun değerinin ikiye katlanacağı konuşuluyordu. Muriqi'in kesin dönüş tarihi belli değil ancak golcü oyuncuyla bire bir aynı sakatlığı geçiren Garry Rodrigues bir ay oynayamamıştı.

İngiltere, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in sakatlığı korku yarattı!
A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor Guardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:49:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fedakarlığın bedeli ağır oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]