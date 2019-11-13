Fedakarlığın bedeli ağır oldu

Ardından Çekya ve İngiltere maçları için Kosova Milli Takımı kadrosuna katılan yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde dönmeden mütevellit ödem olduğu, bu durumda dört günde iki maç oynamasının uygun olmadığı görüldü.



Garry Rodrigues gibi olursa...



İstanbul'a dönen Muriqi'in tedavisine Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından bugün başlanacak. Bu sezon fiyatının 20 milyon Euro'ya tırmandığı konuşulan Vedat Muriqi için Euro 2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere maçları büyük önem taşımaktaydı. Bu maçlarda iyi oynayıp golle buluşması halinde tecrübeli oyuncunun değerinin ikiye katlanacağı konuşuluyordu. Muriqi'in kesin dönüş tarihi belli değil ancak golcü oyuncuyla bire bir aynı sakatlığı geçiren Garry Rodrigues bir ay oynayamamıştı.