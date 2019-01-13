Fedaş, Zorlu Kış Şartlarında Çalışmalarına Devam Ediyor

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) tarafından sorumluluk sahasındaki vatandaşların kış günlerinde elektriksiz kalmaması için 4 ilde metrelerce yükseklikteki direklerde çalışmalara devam ediliyor.
FEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Tunceli
, Elazığ
, Malatya
ve Bingöl
illerinde yaklaşık 1 milyon elektrik abonesine kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı için 7 gün, 24 saat sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Bölgede aralık ayı sonunda başlayan kar yağışının etkisini arttırarak devam ettirdiği ve rüzgarla birlikte enerji nakil hatlarında oluşan buz yüküyle tellerin koptuğu, direklerin devrilerek kesintilere sebebiyet verdiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Dağıtım şebekelerinde alçak ve orta gerilim olmak üzere toplamda 584 direkte hasar meydana geldi. Kesintilere etkin bir şekilde müdahale etmek adına illerde oluşturduğu kriz masası ile FEDAŞ, tüm ekibi ile teyakkuz halinde kalarak arızalara aralıksız müdahale ediyor. Yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli rüzgar arterlerde yapılan çalışmaları, yolların trafiğe açılmasını engelleyerek arıza noktalarına müdahaleleri geciktirebiliyor. Köy yolları kapandığında FEDAŞ ekipleri yerel yönetimlerle, İl Özel İdaresi ve Karayolları ile koordineli hareket ediyor. Kesintileri minimuma indirmek için sabahın ilk saatlerinde kapalı yolları açan kar araçlarının arkasında yerlerine giden ekipler, hasar tespit çalışmaları ile birlikte arızlara müdahale ediyor."
Arıza ekiplerinin zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Araçların girmediği yerlerde 1 metreyi aşan karda yürüyerek, enerji nakil hatlarına ulaşan ekipler, yoğun tipi ve rüzgara aldırmadan buz tutmuş direklere tırmanarak adeta ölüme meydan okuyor. Hayatın olmazsa olmazı elektriği müşterilerine her koşulda ulaştırmanın gayreti içinde olan FEDAŞ, vatandaşın da takdirini topladı. FEDAŞ, yolların açılmasıyla enerjisiz kalan köy ve mezralarda arızalara müdahalelere devam ediyor."