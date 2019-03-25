Son Dakika Haberleri: Fedek'ten "Fizik" ve "Sosyoloji" Bölümlerine Akreditasyon

Fedek'ten "Fizik" ve "Sosyoloji" Bölümlerine Akreditasyon

1 saat önce

Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği(FEDEK) tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Fizik" ve "Sosyoloji" bölümlerine akreditasyon verildi.

Fedek'ten
Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

(FEDEK) tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Fizik" ve "Sosyoloji" bölümlerine akreditasyon verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından, geçtiğimiz yıl "Fizik" ve "Sosyoloji" bölümlerinin akredite olması için başvuruda bulunulmuştu.

FEDEK, değerlendirme sürecini tamamlayarak bu bölümlere 5'er yıllık akreditasyon verdi. 24 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlayan akreditasyon süreci, 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, bu bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi amaçlayan bir kuruluş. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:19 Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:28:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fedek'ten "Fizik" ve "Sosyoloji" Bölümlerine Akreditasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]