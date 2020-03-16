Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına koronavirüs (Kovid-19) önlemi - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Almanya Hükümet Sözcüsü ve bakanlık sözcülerinin katıldığı pazartesi çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında bir dizi tedbir alındı. Tedbirler kapsamında açıklama yapan sözcüler arasında birer sandalye boş bırakılarak önlem alındı. Toplantının yapıldığı salona sınırlı sayıda basın mensubu alınırken, basın mensupları salon dışından görüntü almaya çalıştı.