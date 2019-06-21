Son Dakika Haberleri: Federal Havacılık Kurumu'ndan Amerikalı hava yolu şirketlerine uyarı: İran'a yakın uçmayın
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Federal Havacılık Kurumu'ndan Amerikalı hava yolu şirketlerine uyarı: İran'a yakın uçmayın

38 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Havacılık Kurumu, Amerikan hava yolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde uçuş yapmasını yasakladı. Karar perşembe günü Amerikan ordusuna ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesinin ardından geldi

Federal Havacılık Kurumu'ndan Amerikalı hava yolu şirketlerine uyarı: İran'a yakın uçmayın, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Havacılık Kurumu (FAA), Amerikan hava yolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde uçuş yapmasını yasakladı. Karar perşembe günü Amerikan ordusuna ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesinin ardından geldi.

Kurum, bölgede artan gerginlik ve İran'ın uçaksavar füzelerinin oluşturduğu risk nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:38 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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