Federal Hükümet 6 Gündür Kapalı
51 dakika önce
ABD'de Meksika duvarı ödeneği tartışmaları sonrası federal hükümet 6 gündür kapalı. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için fon talebine karşı çıkan Demokratlar hakkında "Sonunda farkına vardılar mı?" açıklamasını yaptı.
ABD
'de Meksika
duvarı ödeneği tartışmaları sonrası federal hükümet 6 gündür kapalı. ABD Başkanı Donald Trump
, Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için fon talebine karşı çıkan Demokratlar hakkında "Sonunda farkına vardılar mı?" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak
ve Almanya
'da Amerikan askerlerini ziyaret ettikten sonra Washington
'a döndü. Trump, Demokratlarla yaşanan duvar krizi ile ilgili twitterdan açıklama yaptı. Trump, "Demokratlar, sınır güvenliğine ve güney sınırında bir duvara ihtiyacımız olduğunu ve uyuşturucuların, insan kaçakçılığının, çete üyelerinin ve suçluların ülkemize girmesini durdurmak gerektiğinin farkına vardırlar mı?" açıklamasını yaptı. ABD'de 6 gün önce Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5 milyar dolarlık ek ödenek Demokratların karşı çıkması sonucu bütçe tasarısına eklenmemiş ve federal hizmetler kısmen durdurulmuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:36 Kaynak: İHA
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