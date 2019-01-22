Federal İşçilere Yemek Dağıtıldı
52 dakika önce
- Yemek dağıtımından detaylar WASHINGTON - Şef ve aktivist Jose Andres'in sahip olduğu gıda yardım örgütü World Central Kitchen, ABD hükümetinin kapanmasından etkilenen federal işçilere Washington D.C.'de yiyecek dağıttı.
- Yemek dağıtımından detaylar WASHINGTON - Şef
ve aktivist Jose Andres'in sahip olduğu gıda yardım örgütü World Central Kitchen, ABD
hükümetinin kapanmasından etkilenen federal işçilere Washington
D.C.'de yiyecek dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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