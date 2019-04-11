Federal Meclis Gen Testini Tartıştı

KONUYLA ilgili kurulan sağlık komisyonunun henüz kararını vermemesi nedeniyle getirilen önerinin oylanması ileriki tarihe ertelendi.

KONUYLA ilgili kurulan sağlık komisyonunun henüz kararını vermemesi nedeniyle getirilen önerinin oylanması ileriki tarihe ertelendi. Hamilelik döneminde down sendromuna yol açan trizomi 21 ve diğer kromozom bozukluklarının tespitini sağlayan kan testini, aileler yaptırdığında ücretini cebinden ödüyor. Testin ücreti ise kapsamına göre 200 ile bin 200 Euro arasında değişiyor. Teste karşı olanlar ise kürtajın artmasından endişe ediyorlar ve testin sonucunun öğrenilmesinden sonra kürtaj yapılmasını ahlaki bulmuyorlar.



Konuyu tartışan sağlık komisyonu kararını açıkladıktan sonra test ücretinin sağlık sigortaları tarafından ödenmesinin önünü açacak yasa tasarısının meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü milletvekillerinin büyük bölümü, test ücretinin sağlık sigortaları tarafından karşılanmasından yana

Haber Yayın Tarihi :

Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar

Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir

Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu

Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı