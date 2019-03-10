Son Dakika Haberleri: Federasyon Başkanı, Doğum Gününü Dondurma Keserek Kutladı

Federasyon Başkanı, Doğum Gününü Dondurma Keserek Kutladı

12 dakika önce

TÜRKİYE Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, 48'nci doğum günü satırla Maraş Dondurması keserek kutladı.

Federasyon Başkanı, Doğum Gününü Dondurma Keserek Kutladı, System.String[]
TÜRKİYE Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, 48'nci doğum günü satırla Maraş Dondurması keserek kutladı.

Şampiyona için Kahramanmaraş'a gelen Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, federasyon yönetimi ve hakemlerle birlikte şampiyonanın ana sponsorlarından Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun konuğu oldu. Sohbet sırasında çalışanlar ellerinde üzerinde Hacer Akyüz'ün fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasıyla geldi.

Pastayı görünce şaşkınlığınız gizleyemeyen Hacer Akyüz mumları üfledikten sonra Sami Kervancıoğlu'nun çengelde asılı Maraş Dondurması sürpriziyle karşılaştı. Akyüz, eline aldığı satırla dondurmayı keserken, ilk defa böyle bir doğum günü kutladığını belirterek Sami Kervancıoğlu'na teşekkür etti.

Hacer Akyüz daha sonra kendi elleriyle arkadaşlarına dondurma ikram etti. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Spor
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