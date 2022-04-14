Federasyon Başkanı Türkmen'den, Başkan Başdeğirmen'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Federasyon Başkanı Türkmen'den, Başkan Başdeğirmen'e ziyaret

14.04.2022 15:25
Federasyon Başkanı Türkmen'den, Başkan Başdeğirmen'e ziyaret

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, sporun her türlü dalını önemsediklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bugüne spora yönelik yatırımlar yaptıklarını belirten Başdeğirmen, "Şehrimizde 20 semt sahası oluşturduk. 2 UEFA standartlarında saha yaptık. Şu anda spor salonu ve yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor. Onun dışında da sporcularımızı destekliyoruz. Göreve geldiğimizde belediyemizin spor müdürlüğü yoktu. Öncelikle spor müdürlüğü kurduk. Spor müdürlüğümüzü kurduktan sonra da amatör spor kulüplerine çok önemli destekler vermeye başladık." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Türkmen de Başdeğirmen'e spor branşlarına destek verdiği için teşekkür ederek, "Bu çalışmalar aynı zamanda branşlarımızın tanınırlığını da önemli ölçekte destekliyor. Yaptığınız çalışmalar ve sağladığınız katkılardan dolayı camiamız ve branşlarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Minnettarlığımızı dile getirmek istiyorum." dedi.

Türkmen ziyarette Başdeğirmen'e Bocce Milli Takım forması hediye etti, teşekkür plaketi verdi.

YORUMLAR
500
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hız sınırını aşan 23 bin 2 sürücüye ceza kesildi Hız sınırını aşan 23 bin 2 sürücüye ceza kesildi

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Türkiye, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Federasyon Başkanı Türkmen'den, Başkan Başdeğirmen'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:18 Halsizlik ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede gerçeği öğrenince şaşkınlık geçirdi! Karnında 20 santim büyüklüğünde kitle oluşmuş
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:10 Mansur Yavaş'a MHP'de siyaset yaparken "Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı, Ağrılıyı seçmeye" sözleri soruldu!
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:39 Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Federasyon Başkanı Türkmen'den, Başkan Başdeğirmen'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement