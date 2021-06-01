Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti - Son Dakika

Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti
01.06.2021 01:10
Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti 31-05-2021 - 21: 00 | Görüntülenme Sayısı: 123Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Yaşar GÜLER' i makamında ziyaret etti.
Federasyon Başkanımız Genelkurmay Başkanımızı Ziyaret Etti 31-05-2021 - 21: 00 | Görüntülenme Sayısı: 123
Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Yaşar GÜLER' i makamında ziyaret etti. Ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitimleri aralıksız devam eden Kick Boks faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca komutanımızı Federasyonumuzun faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Kick Boks sporuna desteklerinin süreceğini söyleyen Genelkurmay Başkanımıza desteklerinden dolayı camiamız adına teşekkür ederek makamdan ayrıldı.
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