Federasyon Başkanımız Jandarma Genel Komutanımızı Ziyaret Etti - Son Dakika

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif ÇETİN' i makamında ziyaret etti. Komutanımızı Jandarma bünyesinde devam eden Kick Boks faaliyetleri ve Federasyonumuzun faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Kick Boks sporuna desteklerinden dolayı camiamız adına teşekkür ederek makamdan ayrıldı.

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