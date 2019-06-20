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Federasyon Başkanından Çorum Belediyesi'ne ziyaret

1 saat önce

Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Fatih Karaca, Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Merkez Valisi Şerif Yılmaz ve Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tangör Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat'ı makamında ziyaret ettiler.

Federasyon Başkanından Çorum Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]
Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Fatih Karaca, Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Merkez Valisi Şerif Yılmaz ve Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tangör Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, "Çorum Belediyesi olarak amatör spora önemli destekler veriyoruz. Tesisleşmede önemli yol kat ettik. Verdiğimiz desteklerin ve emeklerin karşılığı görüyoruz. Böylece güreşte ve birçok spor dallarında sporcularımız önemli dereceler elde ediliyor. En son elde ettiğimiz başarı masa tenisinde. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Uğurcan Dursun'un ülkemizi ve şehrimizi Çin'de düzenlenen Yıldız ve Genç açık turnuvasında en güzel şekilde temsil ediyor. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Fatih Karaca ise, "Çorum Belediyesi'nin masa tenissine önem vermesi bizleri gururlandırıyor. Verilen önem başarı olarak geri dönüyor. Masa tenisi branşında bölgenin en büyük eğitim salonu yine Çorum Belediyesi'nin. Eğitim salonunu ziyaret ettik. Spor salonu adeta sporcu yetiştirme merkezi gibi çalışıyor. Uğurcan Dursun'da bunlardan bir tanesi. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Gelecekte daha iyi başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Destekleri için Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, Belediye Başkan Vekilimize ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Fatih Karaca, Çorum Belediyesi'nin masa tenisi branşına verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın adına hazırlanan teşekkür plaketini Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat'a takdim etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, GSK Masa Tenisi ve Milli Takım Antrenörü Ali Korkmaz da hazır bulundu. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:38 Kaynak: İHA
Mabel Matiz, Türkiye, Çorum, Güncel
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