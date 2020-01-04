Federasyon Kupası maçları 1 dakika geç başlayacak! Zihinsel Sağlık Farkındalığı...

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İngiltere'de liglere 1 hafta ara verildi, gözler FA Cup (Federasyon Kupası) maçlarına çevrildi.
İngiltere Futbol Federasyonu da bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi başlattı ve karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak.
"1 DAKİKA KENDİNİZİ DÜŞÜNÜN"
Projenin mottosu "Kendinize ve sevdiklerinize 1 dakika ayırın" olarak lanse edildi ve 60 saniyelik bu sürede zihinsel olarak rahatlama amaçlanıyor.
Jesse Lingard, Heung-min Son, Harry Maguire gibi göz önündeki futbolcuların yanı sıra, Frank Lamprad ve Slaven Bilic gibi teknik adamlar da projeye destek verdi, reklam filminde boy gösterdi.
GÖZLER "WOLVES - MAN UTD" MAÇINDA!
Misli.com'dan karşılaşma öncesi TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynanabilen "Wolves - Manchester United", mücadele sırasında da