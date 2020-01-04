Federasyon Kupası maçları 1 dakika geç başlayacak! Zihinsel Sağlık Farkındalığı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Federasyon Kupası maçları 1 dakika geç başlayacak! Zihinsel Sağlık Farkındalığı... - Son Dakika Spor

Federasyon Kupası maçları 1 dakika geç başlayacak! Zihinsel Sağlık Farkındalığı...

6 saat önce

Bu bir ilandır.

Federasyon Kupası maçları 1 dakika geç başlayacak! Zihinsel Sağlık Farkındalığı..., System.String[]

Bu bir ilandır...


İngiltere'de liglere 1 hafta ara verildi, gözler FA Cup (Federasyon Kupası) maçlarına çevrildi.


İngiltere Futbol Federasyonu da bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi başlattı ve karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak.

"1 DAKİKA KENDİNİZİ DÜŞÜNÜN"


Projenin mottosu "Kendinize ve sevdiklerinize 1 dakika ayırın" olarak lanse edildi ve 60 saniyelik bu sürede zihinsel olarak rahatlama amaçlanıyor.


Jesse Lingard, Heung-min Son, Harry Maguire gibi göz önündeki futbolcuların yanı sıra, Frank Lamprad ve Slaven Bilic gibi teknik adamlar da projeye destek verdi, reklam filminde boy gösterdi.


GÖZLER "WOLVES - MAN UTD" MAÇINDA!


Misli.com'dan karşılaşma öncesi TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynanabilen "Wolves - Manchester United", mücadele sırasında da

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:13 
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