Federasyon Kupası maçları 1 dakika geç başlayacak! Zihinsel Sağlık Farkındalığı...

Bu bir ilandır...



İngiltere'de liglere 1 hafta ara verildi, gözler FA Cup (Federasyon Kupası) maçlarına çevrildi.



İngiltere Futbol Federasyonu da bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi başlattı ve karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak.

"1 DAKİKA KENDİNİZİ DÜŞÜNÜN"



Projenin mottosu "Kendinize ve sevdiklerinize 1 dakika ayırın" olarak lanse edildi ve 60 saniyelik bu sürede zihinsel olarak rahatlama amaçlanıyor.



Jesse Lingard, Heung-min Son, Harry Maguire gibi göz önündeki futbolcuların yanı sıra, Frank Lamprad ve Slaven Bilic gibi teknik adamlar da projeye destek verdi, reklam filminde boy gösterdi.



GÖZLER "WOLVES - MAN UTD" MAÇINDA!



Misli.com'dan karşılaşma öncesi TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynanabilen "Wolves - Manchester United", mücadele sırasında da