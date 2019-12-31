Federasyon temsilcilerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari'deki spor federasyonu temsilcileri, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.



Hakkari'de faaliyet gösteren halk oyunları, basketbol, futbol, güreş, herkes için spor, voleybol, badminton, masa tenisi, bisiklet, işitme engelliler, bedensel engelliler, tenis, kayak ve atletizm federasyonu il temsilcileri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'a ziyaret ederek, spor ve kültürel alanındaki sorun ve taleplerini dile getirdiler.



Vali Akbiyik, belediyedeki makamında kabul ettiği federasyon temsilcileri ile sohbet ederek, kültürel ve sportif faaliyetlere her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceğini söyledi.



Federasyon temsilcileri ise, Vali Akbıyık'a hem hayırlı olsun hem de ildeki kültürel ve sportif faaliyetlerde destek almak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirterek, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ