Federer, Cenevre Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında elendi

İsviçreli tenisçi Roger Federer, bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Cenevre Açık Erkekler Turnuvası'nın 2. turunda elendi.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Cenevre Açık Erkekler Turnuvası'nın 2. turunda elendi. Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından mart ayındaki Katar Açık'ta kortlara dönen Federer, 2021'de katıldığı ikinci turnuvaya erken veda etti. Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) hazırlık niteliğindeki organizasyonun ilk turunu bay geçen Federer, dünya sıralamasının 75. basamağındaki Pablo Andujar ile karşılaştı. Andujar, dünya 8 numarası Federer'i 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan 39 yaşındaki Federer, daha önce sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a kadar hazır olmayı hedeflediğini söylemişti.

Son Dakika

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy paylaştı! Usta sanatçı Erol Keskin hayatını kaybetti

Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit

İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu

Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı

Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı

Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi