Son Dakika Haberleri: Federer'i deviren Novak Djokovic, Wimbledon'da şampiyon oldu
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Federer'i deviren Novak Djokovic, Wimbledon'da şampiyon oldu

14 saat önce

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer'i 3-2 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Federer'i deviren Novak Djokovic, Wimbledon'da şampiyon oldu, System.String[]
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer'i 3-2 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Tie-break'e giden ilk set sonunda Djokovic, üst üste aldığı üç sayıyla 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili olan isim Federer; seti 6-1 alarak skoru dengeledi. (1-1)

Üçüncü sette tecrübeli raketler, servis oyunlarının hepsini kazanırken, Tie-break sonucunda seti alan Djokovic oldu. Oyundan düşmeyen tecrübeli isim Federer, bir kez daha öne çıkarak skoru tekrar eşitledi. (2-2)

Kıran kırana geçen beşinci set sonunda (12-12) yeniden Tie-break'e gidildi. Novak Djokovic bu Tie-break'i de alarak rakibi Federer'i 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL
Novak Djokoviç, Roger Federer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
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