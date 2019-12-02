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Federer'i eleyen 21 yaşındaki Yunan raket Stefanos Tsitsipas Nitto ATP'de şampiyon oldu
6 saat önce
Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas Londra'da düzenlenen Nitto ATP Tenis Turnuvası finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. yarı finalde Federer'i turnuva dışına iten 21 yaşındaki Tsitsipas bu sonuçla bir ATP turnuvasında şampiyon olan ilk Yunan tenisçi unvanını elde etti.
Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas Londra'da düzenlenen Nitto ATP Tenis Turnuvası finalinde dünya sıralamasının 5 numaralı ismi Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Yarı finalde İsviçreli raket Roger Federer'i turnuva dışına iten 21 yaşındaki Tsitsipas, bu sonuçla bir ATP turnuvasında şampiyon olan ilk Yunan tenisçi unvanını elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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