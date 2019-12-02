Federer'i eleyen 21 yaşındaki Yunan raket Stefanos Tsitsipas Nitto ATP'de şampiyon oldu

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas Londra'da düzenlenen Nitto ATP Tenis Turnuvası finalinde dünya sıralamasının 5 numaralı ismi Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.



Yarı finalde İsviçreli raket Roger Federer'i turnuva dışına iten 21 yaşındaki Tsitsipas, bu sonuçla bir ATP turnuvasında şampiyon olan ilk Yunan tenisçi unvanını elde etti.