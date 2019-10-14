Son Dakika Haberleri: Federer'i yoğun bir yaz bekliyor
Son Dakika Spor Federer'i yoğun bir yaz bekliyor

Federer'i yoğun bir yaz bekliyor

1 saat önce

Dünya klasmanının üç numarası Federer, Japonya'nın başkenti Tokyo'da katıldığı bir gösteri maçının ardından gelecek yılki planlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Federer'i yoğun bir yaz bekliyor, System.String[]

Dünya klasmanının üç numarası Federer, Japonya'nın başkenti Tokyo'da katıldığı bir gösteri maçının ardından gelecek yılki planlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Birkaç haftadır ekibiyle birlikte gelecek yılın programını değerlendirdiklerini belirten 38 yaşındaki tenisçi, yaz döneminde Wimbledon, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ABD Açık'a katılacağını bildirdi.


2008 Pekin Olimpiyatları'nın açılışında İsviçre bayrağını taşıdığını hatırlatan Federer, "Pekin'de çiftlerde altın, 2012 Londra'da teklerde gümüş madalya kazandım. Olimpiyatlarda bir kez daha mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.


Federer'in kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Japonya, Tokyo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:47 
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