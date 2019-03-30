Son Dakika Haberleri: Federer Miami Açık'ta Finale Kaldı

Federer Miami Açık'ta Finale Kaldı

12 dakika önce

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 4 numaralı seribaşı Roger Federer, tek erkekler yarı finalinde Denis Shapovalov'u 2-0 yenerek finalde ABD'li John Isner'in rakibi oldu.

Federer Miami Açık'ta Finale Kaldı, System.String[]
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 4 numaralı seribaşı Roger Federer, tek erkekler yarı finalinde Denis Shapovalov'u 2-0 yenerek finalde ABD'li John Isner'in rakibi oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasına, tek erkekler yarı final maçlarıyla devam edildi.

İsviçreli 37 yaşındaki tenisçi Federer, 1 saat 12 dakika süren mücadelenin ardından 19 yaşındaki Kanadalı Shapovalov'u 6-2 ve 6-4'lük setler 2-0 mağlup etti.

Diğer yarı final mücadelesinde ABD'li 7 numaralı seribaşı John Isner, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finalde Federer ile eşleşti.

Turnuvada bugün, tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova ile Avustralyalı Ashleigh Barty TSİ 20.00'de karşılaşacak. Tek erkekler finali ise yarın oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Tenis, Amerika Birleşik Devletleri, Miami, Spor
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