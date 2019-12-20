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Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor
6 saat önce
Profesyonel tenis kariyerinde 22. yılına yaklaşan Roger Federer, 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor.
Profesyonel tenis kariyerinde 22. yılına yaklaşan Roger Federer, 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor. Federer ayrıca, Güney Afrika'da Rafael Nadal ile oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:57
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