Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı - Son Dakika Spor

Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı

6 saat önce

İsviçreli tenisçi Roger Federer, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda İspanyol raket Rafael Nadal'ı 2-1 mağlup etti.

Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı, System.String[]

İsviçreli tenisçi Roger Federer, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda İspanyol raket Rafael Nadal'ı 2-1 mağlup etti.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında dünya 3 numarası Federer, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Nadal karşısında 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerlerle 2-1 galip geldi.

Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve komedyen Trevor Noah da organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Nadal-Noah ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.

Roger Federer, Rafael Nadal, Afrika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu
Ryan Babel'den Galatasaray itirafı: Orada zorlu bir dönem geçirdim Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı Milan, Cengiz Ünder'i transfer etmek için çalışmalara başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 06:24:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]