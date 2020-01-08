Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak - Son Dakika Spor

Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak

6 saat önce

Tenisçiler Roger Federer, Serena Williams ve Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek için gösteri maçı yapacak.

Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak, System.String[]

Tenisçiler Roger Federer, Serena Williams ve Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek için gösteri maçı yapacak.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre 15 Ocak'ta düzenlenecek yardım organizasyonuna Federer, Williams ve Nadal'ın yanı sıra Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka ve Caroline Wozniacki katılacak.

Organizasyon, Avustralya Açık'ın 20 Ocak'ta başlayacağı Melbourne kentinde gerçekleştirilecek.

Avustralya'nın farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, onlarca kişiden ise haber alınamadığı belirtilmişti.

Roger Federer, Avustralya, Williams, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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