Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak - Son Dakika Spor

Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak

6 saat önce

Avustralya basınında çıkan haberlere göre 15 Ocak'ta düzenlenecek yardım organizasyonuna Federer, Williams ve Nadal'ın yanı sıra Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka ve Caroline Wozniacki katılacak.

Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak, System.String[]

Avustralya basınında çıkan haberlere göre 15 Ocak'ta düzenlenecek yardım organizasyonuna Federer, Williams ve Nadal'ın yanı sıra Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka ve Caroline Wozniacki katılacak.


Organizasyon, Avustralya Açık'ın 20 Ocak'ta başlayacağı Melbourne kentinde gerçekleştirilecek.


Avustralya'nın farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, onlarca kişiden ise haber alınamadığı belirtilmişti.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Avustralya, Williams, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:29 
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