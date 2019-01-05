Federer Yeni Yıla Zaferle Başladı
38 dakika önce
Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nın tek erkekler finalini, Alexander Zverev'i 2-0 yenen Roger Federer kazandı.
Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nın tek erkekler finalini, Alexander Zverev'i 2-0 yenen Roger Federer
kazandı. Avustralya
'nın Perth
kentinde düzenlenen ve ülke takımlarının karşılaştığı organizasyonun tek erkekler finalinde İsviçre
'yi temsil eden dünya 3 numarası Federer ile Almanya
adına yarışan dünya 4 numarası Zverev karşılaştı.
Mücadelenin setlerini zorlanmadan 6-4 ve 6-2 kazanan Federer, İsviçre'yi Almanya karşısında 1-0 öne geçirdi.
Turnuvanın tek kadınlar finalinde Alman Angelique Kerber
ile İsviçreli Belinda Bencic, çiftlerde ise Federer-Bencic ile Zverev-Kerber bugün karşılaşacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:42 Kaynak: AA
iPhone 7 ve 8 Modelleri Almanya'da Resmen Yasaklandı
Alman Siyasetçilere Siber Saldırı Yapıldı
Kasımpaşa, Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı
8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin"