Son Dakika Haberleri: Federer Yeni Yıla Zaferle Başladı

Federer Yeni Yıla Zaferle Başladı

38 dakika önce

Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nın tek erkekler finalini, Alexander Zverev'i 2-0 yenen Roger Federer kazandı.

Federer Yeni Yıla Zaferle Başladı, System.String[]
Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nın tek erkekler finalini, Alexander Zverev'i 2-0 yenen Roger Federer kazandı.

Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen ve ülke takımlarının karşılaştığı organizasyonun tek erkekler finalinde İsviçre'yi temsil eden dünya 3 numarası Federer ile Almanya adına yarışan dünya 4 numarası Zverev karşılaştı.

Mücadelenin setlerini zorlanmadan 6-4 ve 6-2 kazanan Federer, İsviçre'yi Almanya karşısında 1-0 öne geçirdi.

Turnuvanın tek kadınlar finalinde Alman Angelique Kerber ile İsviçreli Belinda Bencic, çiftlerde ise Federer-Bencic ile Zverev-Kerber bugün karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Almanya, İsviçre, Roger Federer, Spor
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