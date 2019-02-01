Son Dakika Haberleri: Fedor Kudriashov, Medipol Başakşehir'de

Fedor Kudriashov, Medipol Başakşehir'de

1 saat önce

Medipol Başakşehir, son olarak Rus ekibi Rubin Kazan'da forma giyen savunma oyuncusu Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı.

Fedor Kudriashov, Medipol Başakşehir'de, System.String[]
Medipol Başakşehir, son olarak Rus ekibi Rubin Kazan'da forma giyen savunma oyuncusu Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Fedor Kudriashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından Fedor Kudriashov transferini "Teşekkürler Cengiz Ünder" başlıklı bir video ile duyurdu. Bu başlık ile turuncu-lacivertli kulüp, transfer bütçesi ile ilgili yapılan eleştirilere de göndermede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Rubin Kazan, Başakşehir, Spor
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