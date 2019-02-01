Fedor Kudriashov, Medipol Başakşehir'de
1 saat önce
Medipol Başakşehir, son olarak Rus ekibi Rubin Kazan'da forma giyen savunma oyuncusu Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir
, son olarak Rus ekibi Rubin Kazan
'da forma giyen savunma oyuncusu Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Fedor Kudriashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
, sosyal medya hesabından Fedor Kudriashov transferini "Teşekkürler Cengiz Ünder
" başlıklı bir video ile duyurdu. Bu başlık ile turuncu-lacivertli kulüp, transfer bütçesi ile ilgili yapılan eleştirilere de göndermede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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