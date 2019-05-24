Son Dakika Haberleri: Feghouli'den anlamlı davranış

Feghouli'den anlamlı davranış

1 saat önce

Galatasaray'ın Cezayirli milli futbolcusu Sofiane Feghouli, İstanbul'da Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı bir yurda ziyarette bulundu.

Feghouli'den anlamlı davranış, System.String[]
Galatasaray'ın Cezayirli milli futbolcusu Sofiane Feghouli, İstanbul'da Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı bir yurda ziyarette bulundu.
Feghouli, sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugün, küçük meleklere ziyarette bulunmak için İstanbul'daki bir yetimler yurduna gittim. Bir gülümseme=bir hayır." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, Instagram hesabında 5 saat içinde yaklaşık 90 bin beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:28 Kaynak: AA
Galatasaray, İstanbul, Spor
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