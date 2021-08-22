Feghouli'den büyük fedakarlık! Sarı-kırmızılı takım için maaşında indirime gitti

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Bir yandan Süper Lig'e odaklanan Aslan'da mevcut kadro ile ilgili sürpriz bir karar verildi. Gönderilmesi düşünülen yıldız isme 2 yıllık sözleşme önerildi. Milliyet'in haberine göre; sezon sonu sözleşmesi bitecek Feghouli, indirime gitmeyi kabul etti.

GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

31 yaşındaki futbolcu kariyerini düşünerek Galatasaray'da devam etmeyi seçti. Sezon başında takımın en iyileri arasında gösterilen tecrübeli futbolcu için yönetim, "Ücretini yarıya indirmen gerekiyor" şartı koştu, Feghouli kabul etti.

BURADA BIRAKMAK İSTİYOR

Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak isteyen Cezayirli, bonuslarla birlikte 1,9 milyon euro kazanacak. Hafta içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.