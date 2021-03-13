Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu
13.03.2021 23:17
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendi ve lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Maç sonrasında Taylan Antalyalı'nın paylaşımının altına cevap yazan Feghouli'ye sosyal medyadan beğeni yağdı.
Son 2 haftadır puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluk inancını tazeledi. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı ortaya koyduğu performansla taraftarlardan alkış aldı. Maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen genç futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
"MİLLİ TAKIM, TAYLAN HAZIR"
Taylan Antalyalı, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet" yazdı. Bu paylaşıma cevap veren takım arkadaşı Feghouli ise, " Milli Takım, Taylan hazır, teşekkür ederim" yazdı. Yıldız futbolcunun bu cevabı binlerce beğeni aldı.
Son Dakika Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı İzmir'de kuaför, kahvehane, restoran, kafeterya gibi işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin