Son Dakika Haberleri: Feghouli geçen sezonunun en iyi oyuncusu seçildi
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Feghouli geçen sezonunun en iyi oyuncusu seçildi

1 saat önce

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Feghouli geçen sezonunun en iyi oyuncusu seçildi, System.String[]
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.
Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Cezayirli futbolcu, "transfermarkt.com.tr" sitesinin üyeleri tarafından sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.
Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Feghouli, "Bu çok büyük bir onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve inşallah yine tüm kupaları kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.
Sofiane Feghouli, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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