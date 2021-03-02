Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

02.03.2021 14:59
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak lider Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak lider Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir kamp kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Sofiane Feghouli, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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