Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir kamp kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak lider Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti