Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ikinci yarıya iyi hazırlandıklarını, şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.



Galatasaray'ın devre arası kampında açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, "Kampta sakatımız yoktu, takım olarak çalışma imkanı bulduk. İki dostluk maçı yapıp, yendik. Bunlara baktığınız zaman olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi dinlenip, ikinci yarıya daha iyi bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.



Sezon başında Afrika Uluslar Kupası'ndan geldiği için çok fazla dinlenemediğini ve bu durumu saklamadığını aktaran Feghouli, "Sezonun ikinci yarısında, şampiyon olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha önce 10 puan geriden geldik. Bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Sezonu ligde ve kupada şampiyon şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Sofiane Feghouli açıklamaları şöyle noktaladı:



"Jesse Sekidika genç bir futbolcu ve adapte olabilmesi için biraz daha zamanı var ama adapte olmaya başladığını söyleyebiliriz. Şampiyonluk yolunda ilerlerken bize çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Sadece Jesse değil, aynı zamanda Emre Mor ve Jimmy Durmaz da bu bölgede oynuyorlar. Onlar, oynasalar da oynamasalar da takımı motive etme anlamında da ellerinden gelen katkıyı her zaman sağlıyorlar. Galatasaray'ın oyuncusuysanız, sadece oynayınca değil, oynamadığınız zaman da önemli, takımı iyi motive etmeniz gerekiyor." - İSTANBUL