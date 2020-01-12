Feghouli: "Şampiyon olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Feghouli: 'Şampiyon olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım' - Son Dakika Spor

Feghouli: "Şampiyon olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

6 saat önce

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ikinci yarıya iyi hazırlandıklarını, şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Feghouli:

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ikinci yarıya iyi hazırlandıklarını, şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.


Galatasaray'ın devre arası kampında açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, "Kampta sakatımız yoktu, takım olarak çalışma imkanı bulduk. İki dostluk maçı yapıp, yendik. Bunlara baktığınız zaman olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi dinlenip, ikinci yarıya daha iyi bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.


Sezon başında Afrika Uluslar Kupası'ndan geldiği için çok fazla dinlenemediğini ve bu durumu saklamadığını aktaran Feghouli, "Sezonun ikinci yarısında, şampiyon olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha önce 10 puan geriden geldik. Bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Sezonu ligde ve kupada şampiyon şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Sofiane Feghouli açıklamaları şöyle noktaladı:


"Jesse Sekidika genç bir futbolcu ve adapte olabilmesi için biraz daha zamanı var ama adapte olmaya başladığını söyleyebiliriz. Şampiyonluk yolunda ilerlerken bize çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Sadece Jesse değil, aynı zamanda Emre Mor ve Jimmy Durmaz da bu bölgede oynuyorlar. Onlar, oynasalar da oynamasalar da takımı motive etme anlamında da ellerinden gelen katkıyı her zaman sağlıyorlar. Galatasaray'ın oyuncusuysanız, sadece oynayınca değil, oynamadığınız zaman da önemli, takımı iyi motive etmeniz gerekiyor." - İSTANBUL

Sofiane Feghouli, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı

Son Dakika Haberleri
00:54 Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi - Son Dakika Spor
00:53 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:53 Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor
00:18 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 92-95 Gaziantep Basketbol - Son Dakika Spor
00:14 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:10 İspanya Süper Kupası Real Madrid'in - Son Dakika Spor
23:35 Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 01:24:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Feghouli: "Şampiyon olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]